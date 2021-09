Gli studenti tornano in classe. Il saluto del sindaco al Montalcini

Al via l’anno scolastico 2021-2021, questa mattina, 16 settembre, per gli studenti agrigentini. Visita nell’istituto Montalcini , plesso Federico II , al primo squillo di campanella del sindaco di Agrigento , Franco Miccichè. “C’è tanta emozione nel ritornare in classe in presenza – ha detto il primo cittadino-. Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia e rispettare le regole perché vogliamo che i ragazzi frequentino la scuola in presenza per tutto l’anno e che vivano al massimo, insieme ad amici e insegnanti, le relazioni sociali. Ho trovato la massima collaborazione e un’istituto in perfetto ordine e ben organizzato”. Il Montalcini comprende ben dieci plessi tra Villaggio Mosè, Peruzzo e San Leone e il dirigente , Luigi Costanza, è già da tempo alle prese con tutto il personale per garantire un sereno e sicuro anno scolastico soprattutto agli studenti: “Il nostro obiettivo è dare la più ampia offerta formativa ai nostri alunni. Sono orgoglioso di guidare personale valido che sta inculcando ai ragazzi il rispetto della legalità, del prossimo e apprendere contenuti e conoscenze. Siamo felici di intraprendere questo anno scolastico seppur con le difficoltà legate alla pandemia. Il distaziamento deve essere sempre la prima regola e portare sempre la mascherina.”