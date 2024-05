“Siate rompiscatole”, questo il tema dell’iniziativa, dal libro dedicato a don Pino Puglisi.

Gli studenti dell’istituto “Agrigento centro” incontrano il giornalista Paolo Borrometi. “Siate rompiscatole”, questo il tema dell’iniziativa, dal libro dedicato a don Pino Puglisi ed ultima opera di Borrometi. Paolo ha scelto da che parte stare e lo fa con sacrificio, rinunce, ma regalando storie di impegno vissute in prima persona. “E’ un libro dedicato ai ragazzi- ha spiegaro Borromenti- Don Pino è una figura di riferimento che paga con la vita l’impegno per i più giovani. Ha insegnato ai ragazzi a giocare, sognare, con la cultura e la preghiera. Ha vinto da vivo con l’esempio, ed ha vinto da morto sorridendo come sempre faceva nella vita, sorridendo a chi gli sparava e i killer sono poi diventati collaboratori di giustizia”. Il presidente di Articolo21 ha invitato i ragazzi a non smettere di sorridere e di sognare raccontando la storia di don Pino Puglisi. “Paolo Borrometi- dice il dirigente scolastico, Rosellina Greco– ha detto ai ragazzi di essere rompiscattole e, cioè, a non rassegnarsi alle ingiustizie, a lottare per la legalità, anche con il sorriso, così come ha fatto don Pino Puglisi anche in punto di morte”.

“I ragazzi, con queste iniziative, hanno la possibilità di incontrare personaggi, come Paolo Borrometi, molto importanti. Per il prossimo anno scolastico ci stiamo preparando con altri autori che verranno ad Agrigento”, dice Alessandro Accurso Tagano, titolare di una libreria e coinvolto nel progetto lettura.

