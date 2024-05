In piazza Cavour, Favara, l’evento finale con Leo Gassman e Shade.

Successo per la giornata conclusiva del progetto “1 Nessuno 100 Giga,” che si è svolta a Favara sabato 18 maggio scorso con una giornata maratona strutturata in due momenti: campus ed evento finale.

Finanziato dalla Regione Sicilia e coordinato dall’USR Sicilia, nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con azioni formative integrate per studenti, genitori e docenti, attraverso un approccio sistemico tra scuole e territorio.

Il percorso è stato affidato nelle sue fasi esecutive ai nove CC.TT. SS. della Sicilia; nella provincia di Agrigento le attività sono state realizzate con il coordinamento del CTS che ha sede nell’istituto “ Guarino” di Favara, diretto da Gabriella Bruccoleri.

Il Campus si è svolto nei locali dell’istituto “ Guarino” dalle ore 8.30 alle 16.30 e ha coinvolto più di trecento dei destinatari dell’azione progettuale, arrivati da tutta la provincia agrigentina, con laboratori creativi integrati ed intergenerazionali condotti da esperti,partner del progetto, testimonial del mondo della cultura, della musica e dello sport: Simonetta Agnello Hornby , Giusi Parolino, Francesco Pira , Marco Savatteri , Amelia Russello, Salvatore Vullo , Angelo Spataro dei Tinturia, rappresentanti della Polizia Postale e altri prestigiosi ospiti , che hanno entusiasmato i partecipanti con azioni didattiche innovative e coinvolgenti, trasformando la scuola in un vero e proprio campus , aperto al confronto tra generazioni , nella sintesi dei linguaggi della mente e del corpo. All’ingresso la postazione di Radio Favara 101, a raccogliere interviste ed emozioni e a raccontare in diretta lo svolgimento dei laboratori.

In piazza Cavour l’evento finale con Leo Gassman e Shade che hanno interagito generosamente con i ragazzi e il pubblico sui valori del rispetto umano in un contesto aperto e stimolante. Piazza gremita , migliaia di fans in delirio e una città che ha ritrovato il senso profondo di una crescita comune nella legalità contro il bullismo. .

Ad aprire la serata, condotta da Miriam Di Rosa, i saluti dell’assessore regionale alla formazione e all’istruzione, MimmoTurano, che ha sottolineato il valoro dell’iniziativa, sponsorizzata dal suo assessorato , per una più forte consapevolezza del rispetto delle regole. Presenti sul palco le massime autorità civili, militari e religiose della città , con il dirigente scolastico, Gabriella Bruccoleri , ancora una volta insieme per dire no al bullismo

Il progetto pilota si è avvalso della collaborazione di partner come telefono Azzurro, Associazione Carolina, Associazione MABASTA, del contributo della Polizia Postale , di associazioni locali e del patrocinio del Comune di Favara , con l’intento di veicolare il messaggio sociale a partire dalla valorizzazione del territorio , del patrimonio locale e della comunità tutta.

“ Un grande percorso educativo , che si svolgendo in tutta la Sicilia, con forme diverse, ma con linee progettuali comuni, un immenso sforzo organizzativo, per sensibilizzare, cambiare prospettiva, dotare di strumenti , creare legami, per prevenire e contrastare il bullismo”, dichiara Gabriella Bruccoleri.