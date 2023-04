Gli studenti del “Pirandello” di Bivona all’ONU

È stata una delle edizioni più significative quella del Progetto MUNER- NY 2023 dopo tre anni di pandemia, alla quale hanno partecipato ben trentasette studenti dei diversi indirizzi dell’IISS “Luigi Pirandello” di Bivona, che accompagnati dalla Dirigente scolastica Giusi Gugliotta, insieme alla docente di inglese Maria Rita Franciosa, nel mese di marzo, hanno vissuto una delle esperienze formative più rilevanti nell’ambito dell’istruzione, volando dalla Sicilia a New York City, presso il Palazzo di Vetro, fulcro del quartier generale delle Nazioni Unite.

Gli studenti, attraverso un role playing, si sono calati nel ruolo degli esponenti diplomatici e confrontandosi con circa tremila studenti, appartenenti a delegazioni provenienti da altre regioni d’Italia e da altri Paesi membri dell’ONU, hanno affrontato problemi di grande rilievo nel mondo globalizzato, vertenti sui 17 sustainable developement goals dell’Agenda 2030, discussi solitamente dai veri ambasciatori che siedono all’Assemblea Generale.

Una volta riuniti in seduta plenaria, dopo aver affrontato differenti tematiche, gli studenti e le studentesse hanno votato tutte le resolutions scritte dalle varie commissioni, rendendo così l’esperienza ancora più immersiva e reale. Nel corso della simulazione, i giovani hanno avuto anche la possibilità di ascoltare e conoscere i Rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite, appartenenti a diversi Paesi.

A dare rilevanza al progetto sono gli obiettivi verso cui è indirizzato. Grazie al confronto con culture differenti, gli studenti hanno potuto sviluppare le soft skills, imparando a interagire con gli altri in diversi contesti della vita reale, a risolvere problemi, a lavorare in gruppo e ad accrescere la propria autostima. Nello stesso tempo, dovendo comunicare con gli altri in lingua inglese, gli studenti hanno potuto potenziare le abilità necessarie per l’acquisizione della competenza multilinguistica.

Il viaggio a New York City del “Pirandello” è stato caratterizzato anche da altri momenti costruttivi culturalmente che si sono alternati allo svago tra le vie della “Grande Mela”. Infatti gli studenti hanno visitato il Museo Americano di Storia Naturale, il Metropolitan Museum of Arts, il Moma, l’Empire State Building, il Central Park e il MET, dove sono custodite numerose opere d’arte di famosi artisti, come Van Gogh, Klimt, Monet. Infine non è mancato neppure un momento di grande commozione e riflessione con la visita a Ground Zero.

Quella offerta dall’ IISS “Luigi Pirandello” di Bivona alle studentesse e agli studenti è stata un’opportunità di crescita unica nell’ottica dello sviluppo della consapevolezza e della responsabilità necessarie per diventare cittadini del e nel mondo.