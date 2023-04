Bagni del settore ospiti distrutti durante la gara: indaga la polizia

I bagni del settore ospiti dello stadio “Dino Liotta”, in occasione della gara di calcio tra Licata e Sancataldese, valevole per il campionata di serie D, sono stati danneggiati pesantemente da alcuni tifosi della squadra nissena. I poliziotti del Commissariato di polizia, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, hanno avviato le indagini per provare ad identificare gli autori del brutto gesto. E’ stata aperta un’inchiesta, da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, attualmente a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento. L’assalto sarebbe avvenuto durante l’intervallo fra primo e secondo tempo: i tifosi nisseni hanno devastato i sanitari. Gli agenti hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza collocati nell’impianto sportivo.