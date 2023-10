Successo per il convegno svoltosi lo scorso 27 ottobre a Canicattì in ricordo dell’Ingegnere Giuseppe Iannicelli, libero professionista che si è distinto non solo per l’attività professionale svolta con estrema competenza, ma anche per l’impegno politico profuso nell’interesse della città. Il convegno è stato organizzato dal Comune di Canicattì con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti di Agrigento ed è stato curato da un gruppo di professionisti che operano nell’hinterland della città. Il Consigliere Di Marco ha portato il saluto del Presidente, Achille Furioso, e di tutto il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri. Il Presidente, Achille Furioso, che ha avuto il piacere di apprezzare personalmente le doti umane e professionali dell’Ing. Iannicelli, non ha potuto presenziare all’evento direttamente in quanto impegnato con il convegno sulla prevenzione del rischio idrogeologico, assieme alla Consulta degli Ingegneri, molti ordini delle professioni tecniche, ANCI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Società Maccaferri. Hanno portato il loro pregevole contributo il prof. Maurizio Alfonso Iacono, filosofo, già ordinario di Storia della Filosofia dell’Università di Pisa, la Prof. Ausilia Corsello, l’Arch. Massimo Muratore, gli ingegneri Roberta Mantione, Elio Lo Giudice, Gian Luigi Di Marco, Nicolò Vassallo. Sul tratto umano dell’Ingegnere Giuseppe Iannicelli si sono intrattenuti la nipote, dottoressa Cinzia Pomo e gli amici Giovanni Greco e Nardino Di Stefano. Gli intervenuti al convegno sono stati numerosi e hanno gremito l’aula dedicata all’Ingegnere Giuseppe Iannicelli, seguendo con interesse e attenzione lo svolgimento dei lavori. Il gruppo che ha curato l’iniziativa intende ripeterla in futuro alternando figure professionali che nel tempo si sono impegnate per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città. Gli organizzatori ringraziano quanti hanno collaborato contribuendo al successo del Convegno e in particolare gli organi di Stampa che hanno seguito con attenzione l’iniziativa informando l’opinione pubblica con molta professionalità.