Incidente stradale lungo la statale 115, nel tratto che collega Agrigento con Palma di Montechiaro, precisamente nei pressi di una galleria. Una Alfa Romeo Mito è finita fuori strada, per evitare lo scontro con un altro veicolo, terminando la corsa in un terreno, dopo avere impattato contro un muretto. La persona alla guida in ambulanza è stata trasportata in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia Stradale di Agrigento che si sono occupati dei rilievi.