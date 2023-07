Nei giorni scorsi Federalberghi e l’associazione dei B&B AgrigentoExtra” ne avevano chiesto l’apertura.

Era nato nel 2016 per essere un punto di riferimento, soprattutto per i turisti, dove ricevere informazioni sulla città: ma, poi, l’info point di Porta di Ponte dovette chiudere i battenti, 5 anni dopo, nel 2021, per carenza di personale. Nei giorni scorsi Federalberghi e l’associazione dei B&B AgrigentoExtra” ne avevano chiesto la riapertura e, adesso, fa eco l’associazione Guide Turistiche: “E’ necessario e strategico per la sua posizione- si legge in una nota-. Il suo venir meno limita la fruizione turistica del nostro centro storico”. L’occasione è data dall’ampliamento dei nuovi orari del museo Santo Spirito che sarà aperto al pubblico da martedì a sabato dalle 9 alle 19, la domenica dalle 10 alle 17 , chiuso il lunedì. “Già il 19 aprile scorso- dice l’associazione Guide turistiche- avevamo evidenziato che nel centro storico di Agrigento il museo civico di Santo Spirito era aperto con gli orari di visita ridotti, senza alcuna comunicazione e informazioni da parte dell’amministrazione comunale. Veniva evidenziato, dall’associazione che la rimodulazione degli orari, includendo anche il sabato e la domenica, fatta a settembre scorso , “era la giusta direzione verso la promozione turistica dell’importante bene Chiaramontano, simbolo del centro storico agrigentino.” Tema quello dell’apertura con orari ridotti del museo di Santo Spirito evidenziato anche da Federalberghi con il suo presidente, Francesco Picarella, che in un incontro istituzionale tenuto con il Sindaco della città, nei mesi scorsi, ha ribadito la necessaria e urgente esigenza, visto il numero di flussi turistici che si riversano ad Agrigento, di un orario consono alla migliore fruizione possibile dell’importante sito storico culturale. “Finalmente- continua la nota delle guide turistiche- quella fetta di visitatori di prossimità, e non solo, che intendono conoscere e quindi visitare il nostro meraviglioso centro storico ed i suoi tesori attraverso percorsi storico-culturali saranno di certo incentivati a farlo grazie anche ai nuovi orari di apertura del museo.”

“Sicuramente, anche l’apertura dell’infopoint di Porta di Ponte è un altro piccolo ma importante tassello che proietterebbe Agrigento verso quelle normali condizioni degne di una città che si appresta a vivere l’anno 2025 quale Capitale Italiana della Cultura- conclude l’associazione- così come dichiarato dall’assessore per il museo.”