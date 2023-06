Tutto pronto per la festa più amata dagli agrigentini “San Caló” la prima e seconda domenica di luglio.L’organizzazione è al lavoro per garantire ordine e sicurezza alle due domeniche e tra le iniziative collaterali arriva alla decima edizione “U Fistinu di Girgenti” organizzata da Lello Casesa, delegato del Comitato per le Tradizioni Popolari, in programma il prossimo 6 luglio ore 18,30 presso la corte dell’Accademia Belle Arti “Michelangelo” diretta da Alfredo Prado. Una iniziativa culturale sostenuta dalle diverse personalità del Comitato sulle tradizioni popolari vicino al cult dei San Calogero che in vario modo saranno presenti durante la settimana di San Calogero. Il Comitato è costituito, infatti, da oltre 40 personalità tra artisti, giornalisti, scrittori, politici, storici, professionisti e tanti Giurgintani legati alla Festa di San Calogero ed alle Tradizioni popolari della Sicilia. Quest’anno il Comitato ha individuato alcune figure di portatori e devoti alle quali verranno consegnate dei riconoscimenti per aver trasmesso a figli e nipoti la tradizione della Festa.Lello Casesa afferma: L’incontro del 6 luglio prossimo intende testimoniare la devozione, la fede verso San Calo’ ripercorrendo la tradizione del pane che sarà distribuito ai presenti dai piccoli devoti per rilanciare l’ opera religiosa e spirituale del Santo Nero.”

Di Redazione