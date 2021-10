Gli auguri di Confcommercio al neo sindaco di Favara

“Al neo eletto sindaco di Favara, Antonio Palumbo, gli auguri di buon lavoro con l’auspicio di inaugurare una stagione che si contraddistingua per l’unità di intenti, il dialogo e la collaborazione con il mondo del commercio, dei servizi e delle imprese”.

Così Gero Niesi e Alfonso Valenza, rispettivamente il presidente di Confcommercio Favara e il presidente di FederModa della provincia di Agrigento.

“Nel congratularci per il risultato elettorale ottenuto – continuano – desideriamo esprimere al primo cittadino la fiducia che l’associazione ripone in un’azione amministrativa che sia improntata al confronto e alla concertazione. Confidiamo infatti in una linea di condivisione sulle scelte che impattano sulla vita del commercio. Nel ricordare che in sede di campagna elettorale Confcommercio ha sottoscritto un documento con ogni candidato sindaco, adesso si punti a superare le tante sfide legate alla ripartenza del post pandemia e agli obiettivi da raggiungere”.