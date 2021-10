Forza Italia giovani: “Martello saprà ricoprire con responsabilità il nuovo ruolo”

Il gruppo provinciale di Forza Italia Giovani si congratula con il neo sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, “per il trionfo di queste amministrative. Una campagna elettorale -si legge in una nota- piena di contenuti ed ottime idee.

Tutto il gruppo è sicuro che Martello saprà ricoprire con senso di responsabilità il nuovo ruolo e che opererà nell’interesse dei cittadini. Il coordinatore regionale Andrea Mineo, il coordinatore provinciale Igor Di Caro ed i coordinatori cittadini di Agrigento e Porto Empedocle Francesco Amato e Stefania Vella augurano inoltre un buon lavoro e si congratulano per l’ottimo risultato raggiunto con il neo sindaco ma anche con i consiglieri eletti nella lista di Forza Italia ed i candidati tutti. Un risultato importante per Porto Empedocle! É arrivato il momento di svoltare”.