Gli assessori Di Giacomo e Sardo donano giochi all’asilo nido comunale di Aragona

Gli assessori comunali di Aragona, Stefania Di Giacomo e Maria Sardo, hanno comprato a proprie spese e donato nuovi giochi all’asilo nido. La cerimonia di consegna si è tenuta ieri pomeriggio. I due amministratori comunali di Aragona si sono recati presso la struttura per la consegna dei giochi che saranno a disposizione di tutti i bimbi. I giochi, come detto, sono stati acquistati personalmente dai due assessori che si sono fatti carico della spesa, senza attingere al bilancio comunale, per un gesto d’amore nei confronti dei piccolini. Vero è che le famiglie compartecipano con la retta mensile, ma è pur vero che con la retta si riesce a coprire in parte solo il costo delle derrate alimentari. Così i due assessori, che oltre ad essere amministratori sono mamme ed avendo a cuore il benessere e la creatività dei bambini, hanno deciso di regalare alcuni giochi, al fine di far trascorrere ai bambini le giornate in maniera divertente e diversificata.