Al via, venerdì 4 aprile, la rassegna itinerante di cibo e vino “Gli Approdi – Un mare di storie”, promossa ed organizzata da Casa Grazia, azienda vinicola ed olivicola nella Riserva naturale Biviere, il più grande lago salato costiero della Sicilia. La riscoperta delle radici greche dell’antica Ghela e l’omaggio ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025, il fel rouge delle serate. Appuntamento venerdì 4 aprile alle 20,00 ad Aquanova Hosteria di Canicatti (AG).

Gela, 02 aprile 2025 – “Memoria & contemporaneità”, il leit motiv della rassegna “Un mare di storie”, promossa ed organizzata dalla famiglia Brunetti di Casa Grazia, azienda vinicola ed olivicola che affonda le sue radici nella Riserva naturale Biviere di Gela, il più grande lago salato costiero della Sicilia. La rassegna scandaglia le diverse sfaccettature del rapporto tra grecità e Gela, da Timoleonte ad Eschilo, evidenziando l’importanza di Gela come una delle colonie greche più significative in Sicilia.

Baricentrica nel Mar Mediterraneo, Gela è anche unicum di peculiarità orografiche, con un territorio ricco di fiumi e saline, rappresentando un genuino genius loci. Oggi, Casa Grazia, giunta alla terza generazione con i figli Emilio e Miryam e la nuora Martina, rende omaggio all’identità storico-culturale del territorio con la rassegna itinerante di cibo e vino “Gli Approdi – Un mare di storie”, in occasione di Agrigento, Capitale della Cultura 2025. Questa celebrazione del connubio tra cucina e vino, ideata dall’architetto Vincenzo Castellana (Compasso d’Oro 2020 ed edizione 2024), si fa oggi emozione da gustare e degustare, in un clima conviviale.

<<Con “Gli Approdi” – spiega Maria Grazia Brunetti, CEO di Casa Grazia – intendiamo coinvolgere i commensali in un viaggio a tavola per essere protagonisti di un’esperienza visiva, olfattiva, gustativa, in cui il sapere diventa gusto, diletto, godimento. Riscoprire la nostra storia – continua la signora Brunetti, Donna del Vino Sicilia – significa, soprattutto in questo tempo così critico che stiamo vivendo, avere una bussola con cui orientarci”.

Il primo appuntamento di “Gli Approdi – Un mare di storie” sarà a Canicatti, in provincia di Agrigento, venerdì 4 aprile alle ore 20:00 presso Aquanova Hosteria (via Mons.Ficarra nr. 59. Posti limitati. Info e prenotazioni al 0922 629468) con “Fiori di primavera”, racconti di cibo e vino in un luogo antico e senza tempo, curati dallo chef e patron Pietro La Torre che riscopre qui il piacere semplice della sua cucina. In abbinamento, le etichette bio di Casa Grazia. Per festeggiare, saranno presenti le bollicine di “Euphorya” Spumante Rosé Frappato Brut, il nuovo Zahara Riserva Grillo 2023 ed il pluripremiato Laetitya, Frappato. Martina Casciana Brunetti, hospitality manager e sommelier, sarà presente per accogliere gli ospiti. Il prossimo appuntamento sarà a Gela l’11 aprile.

