“Finalmente, dopo anni di attese, arriva il finanziamento per la realizzazione della Strada Mare-Monti. Si tratta di un’opera strategica che metterà in collegamento la zona montana con la fascia costiera della provincia di Agrigento, coinvolgendo una dozzina di comuni, migliorando sensibilmente la viabilità interna. Grazie a un finanziamento di 20 milioni di euro, stanziato dalla Regione siciliana, possiamo finalmente passare dalle parole ai fatti.” Ad annunciarlo con soddisfazione è il deputato agrigentino Calogero Pisano, impegnato in prima persona per la realizzazione dell’arteria stradale. “E’ un grande risultato per il nostro territorio – prosegue Pisano – voglio esprimere un ringraziamento particolare all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e a tutto il governo Schifani, che hanno ancora una volta dimostrato di avere a cuore le esigenze della provincia di Agrigento e di intervenire concretamente per migliorare la sua rete infrastrutturale. Ora aspettiamo l’iter procedurale per l’affidamento dei lavori – conclude Pisano – così da poter finalmente vedere l’avvio di un cantiere che segnerà una svolta per il sistema viario agrigentino”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp