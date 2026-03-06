Gli Abatellis Branciforti riconosciuti dalle Amministrazioni di Cammarata e San Giovanni Gemini Gruppo Storico ufficiale di Pace dei due Comuni agrigentini

Il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini è stato ricevuto nelle Sale Consiliari di Cammarata e di San Giovanni Gemini e riconosciuto come Gruppo Storico Ufficiale Ambasciatore di Pace dei due comuni di cui rappresenta gli antenati più prestigiosi che hanno determinato la storia dei due paesi e hanno dato il via alla loro prosperità. Gli Abatellis Branciforti, infatti, hanno ottenuto il titolo di Contea per il territorio di Cammarata nel 1451 sugellando così l’inizio del suo incontrastato potere e hanno prima fondato San Giovanni Gemini nel 1451 ottenendo lo ius aedificandi e poi nel 1587 lo hanno reso prestigioso Ducato. Nella Sala Consiliare del Comune di Cammarata la Presidente degli Abatellis Branciforti Irene Catarella, insieme con una delegazione del Gruppo formata dai due ragazzi speciali dell’Arca Roberta Lupo e Pasqualino Giambrone, dalla Vicepresidente Simona Infantino, dal probus vir Salvatore Infantino, dalla mamma di Roberta e costumista Marisa Zimbardo, dalla mamma di Pasqualino Carmelina, ha incontrato il Sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane e l’Amministrazione di Cammarata, presente in delegazione con il Consigliere Nazareno Reina, e l’Arciprete di Cammarata Don Davide Trizzino per donare al Sindaco una pergamena: “Alla Città di Cammarata e al Suo Sindaco Dott. Giuseppe Mangiapane, Il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata Duchi di San Giovanni Gemini, riconosciuto in Roma il 6 gennaio 2026 quale Ambasciatore di Pace e di Fratellanza nell’ambito della XXXIX edizione del Corteo “Viva la Befana”, promosso dall’Associazione EUROPAE FAMI.LI.A., dona questa pergamena quale segno di impegno verso la nostra comunità. Affinché la luce della speranza continui a costruire ponti di dialogo; le nostre tradizioni siano strumento di unione e non di divisione; pace, solidarietà e fraternità guidino il cammino della nostra terra”. Il Sindaco Mangiapane ha ringraziato la Presidente Catarella e tutti gli Abatellis Branciforti per il loro rappresentare Cammarata con fierezza in tutto il mondo e, soprattutto, si è complimentato per il loro essere gruppo storico inclusivo, promotore dei valori più importanti dell’umanità, infatti, le sue punte di diamante sono gli speciali ragazzi dell’Arca. L’Arciprete Trizzino ha lodato tutto il Gruppo Storico Abatellis Branciforti per essere portatore di Pace dovunque vada grazie al suo spirito di accoglienza, di gentilezza e di inclusività. Il Consigliere Reina ha ricordato con vivo apprezzamento che gli Abatellis Branciforti sono un gruppo storico ecosostenibile, infatti, realizzano i loro abiti e accessori storici con materiali riciclati perché attenti al rispetto dell’ambiente. La Presidente Irene Catarella ha ribadito il ruolo degli Abatellis Branciforti nella storia di Cammarata e ha letto ufficialmente la pergamena consegnandola al Sindaco Mangiapane rappresentante di tutta la cittadinanza. La delegazione degli Abatellis Branciforti, con in più la mamma della Presidente Catarella Rena Pellitteri, si è poi recata nella Sala Consiliare del Comune di San Giovanni Gemini per donare al Sindaco Dino Zimbardo, all’Amministrazione e alla cittadinanza di San Giovanni Gemini una pergamena: “Alla Città di San Giovanni Gemini e al Suo Sindaco Dott. Dino Zimbardo, Il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata Duchi di San Giovanni Gemini, riconosciuto in Roma il 6 gennaio 2026 quale Ambasciatore di Pace e di Fratellanza nell’ambito della XXXIX edizione del Corteo “Viva la Befana”, promosso dall’Associazione EUROPAE FAMI.LI.A., dona questa pergamena quale segno di impegno verso la nostra comunità. Affinché la luce della speranza continui a costruire ponti di dialogo; le nostre tradizioni siano strumento di unione e non di divisione; pace, solidarietà e fraternità guidino il cammino della nostra terra”. Il Sindaco Zimbardo ha ringraziato la Presidente Catarella e tutti gli Abatellis Branciforti per il loro rappresentare San Giovanni Gemini con onore in tutto il mondo in qualità di fondatori del paese e fautori del suo diventare Ducato, complimentandosi per le attività svolte, come il Corteo a Roma dove lui è stato presente per accompagnare il Gruppo stesso. Presenti l’Assessore Giuseppe Perrone, che ha ricordato l’importante gemellaggio degli Abatellis Branciforti con Raccuja, in provincia di Messina, al quale è stato presente, e l’Assessore Alessia Lo Scrudato che si è complimentata con il Gruppo e ha garantito il suo appoggio e sostegno in qualsiasi iniziativa. La Presidente Irene Catarella ha ribadito il ruolo degli Abatellis Branciforti nella storia di San Giovanni Gemini, il cui stemma comunale coincide con quello dei Branciforti, e ha letto ufficialmente la pergamena consegnandola al Sindaco Zimbardo rappresentante di tutta la cittadinanza. Il Gruppo Abatellis Branciforti ha incontrato anche l’Arciprete di San Giovanni Gemini Don Gianluca Arcuri che si è dichiarato grato alla Presidente Irene Catarella e a tutto il Gruppo per essere capace di testimoniare ideali di pace e fratellanza che poi sono gli ideali cristiani per eccellenza.

