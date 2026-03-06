Un grido di preoccupazione e di protesta arriva dalla comunità sorda della provincia di Agrigento, che torna a chiedere attenzione e risposte concrete sulle condizioni dei servizi dedicati alle persone sorde nel territorio.

Il tema è stato al centro dell’assemblea dei sordi della provincia di Agrigento, svoltasi il 27 febbraio 2026 nei locali di una parrocchia della città. All’incontro hanno partecipato numerose persone sorde che hanno preso parte al dibattito esprimendo forte preoccupazione per la mancanza di una sede locale dell’ENS (Ente Nazionale Sordi) e per le gravi carenze nei servizi di accessibilità.

La riunione rappresenta il secondo momento di confronto dopo quello del 27 settembre 2025, quando ad Agrigento si era svolta una prima assemblea molto partecipata, segnata da un clima di rabbia e delusione per la situazione che la comunità vive ormai da mesi.

Sede ENS chiusa da oltre un anno

Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato come la sede locale ENS di Agrigento sia chiusa da un anno e tre mesi, senza che nel frattempo siano arrivati interventi risolutivi da parte dei vertici dell’ente o delle istituzioni competenti.

Una situazione che, secondo i partecipanti, sta creando gravi difficoltà per le persone sorde del territorio, che si ritrovano prive di un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza, l’orientamento e l’accesso ai servizi.

Appello alle istituzioni e possibili azioni legali

La comunità sorda ha quindi lanciato un appello alle istituzioni competenti, chiedendo interventi urgenti per ripristinare i servizi e garantire i diritti delle persone sorde.

Nel corso dell’incontro è stata anche annunciata la volontà di organizzare una manifestazione pubblica per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione delle istituzioni. Non si esclude inoltre il ricorso alle vie legaliper la tutela dei diritti della comunità.

Nessun commissario nominato

Un altro elemento di preoccupazione riguarda la governance dell’ente a livello locale. Ad oggi non risulta ancora nominato il commissario straordinario dell’ENS di Agrigento, nonostante la nomina fosse attesa entro febbraio 2026. Una situazione che contribuisce ad aumentare il senso di incertezza tra i cittadini sordi della provincia.

