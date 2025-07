Sul Web sono tantissime le classifiche che riguardano i migliori calciatori di sempre, capaci di vincere tutte le scommesse sportive e di offrire uno spettacolo unico in campo, azioni e gol partita che hanno scritto la storia del calcio.

Nella nostra analisi ci affideremo alla fantasia della Chat Gpt per quanto riguarda la top 11 dei migliori calciatori all time italiani, mentre per la classifica generale ci rifaremo alla classifica del sito specializzato Four Four Two.

I migliori italiani di sempre

Per dare un tocco di fantasia, prima della parte più tecnica, ci siamo affidati alla Chat GPT per schierare gli 11 calciatori italiani più forti di tutti i tempi.

Il migliore nella top 100 è Paolo Maldini, che si piazza alla 20esima posizione della classifica di Fourfourtwo: stiamo parlando di un difensore che ha vinto 5 Champions e sfiorato la vittoria Mondiale nel 1994.

Nella retroguardia non possono mancare Scirea e Franco Baresi, icone assolute del calcio italiano. Come portieri più forti di tutti i tempi, sono stati inseriti Zoff e Buffon, nell’attesa che Gigio Donnarumma ci faccia vincere un Mondiale, ma è a centrocampo che viene il bello.

Pirlo, Totti e Baggio: scusate se è poco. Non conta chi ha vinto il Mondiale o ha sbagliato l’ultimo rigore, perché questo è il tridente di centrocampo da sogno. Del Piero e Meazza completano questa Top 11 da sogno.

Dalla nona posizione all’undicesima: Di Stefano, Van Basten e George Best

Entriamo a gamba tesa nella classifica del sito specializzato Fourfourtwo, dove alla posizione 11 c’è il mitico George Best, gemello più forte di Gascoigne, entrambi conosciuti anche per la loro follia fuori dal campo. Best è stato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi e ancora oggi continua a ispirare le nuove generazioni.

Decima posizione per Marco Van Basten, talento puro che ha giocato nel Milan, ma ha terminato la sua carriera troppo presto: immaginate cosa avrebbe potuto fare senza i suoi pesanti infortuni.

Nono posto per Alfredo Di Stefano, autore delle 5 Coppe dei Campioni consecutive vinte dal Real Madrid tra il 1956 e il 1960.

Dalla posizione 5 alla 8 Cruijff, Ronaldo il Fenomeno, Zidane e Beckenbauer

Alla posizione numero 8 c’è Beckenbauer, vincitore di due Coppe del Mondo con la Germania: da calciatore nel 1974, come allenatore nel 1990.

Settima posizione per il campione del mondo 1998 Zinedine Zidane, genio assoluto che ha vinto praticamente tutto. Alla sesta posizione c’è Ronaldo Il Fenomeno, che ha brillato vincendo due Coppe del Mondo con il Brasile nel 1994 e nel 2002.

Quinto posto per un artista, il primo che ha disegnato il calcio totale: Cruijff. L’olandese ha vinto tre Champions e rinnovato lo stile di gioco, anticipando i tempi.

Top 4 assoluta: CR7, Maradona, Pelé e Messi

Ecco la top quattro stilata dal sito Fourfourtwo.com con CR7 che bracca il quarto posto. Cristiano Ronaldo ha plasmato le sue statistiche come una vera e propria opera d’arte, diventando il calciatore che ha segnato di più con il Portogallo, in Champions e nella storia del calcio.

Sul podio sale Diego Armando Maradona e non poteva essere altrimenti, perché siamo di fronte a un campione inarrestabile, che subiva un fallo ogni 2 minuti, ma non ha mai smesso di incantare avversari e spettatori.

Il secondo posto è di Pelé, l’unico calciatore capace di vincere 3 Coppe del Mondo, acerrimo antagonista nell’immaginario collettivo di Maradona. Di questi tre calciatori citati, soltanto Cristiano Ronaldo non ha vinto il Mondiale, a differenza della sua nemesi più agguerrita: Lionel Messi.

Con la vittoria della Coppa del Mondo 2022, la Pulce Atomica diventa di diritto il miglior calciatore della storia del pallone non solo per il sito di Fourfourtwo: ma anche secondo noi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp