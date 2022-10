Glamping, il nuovo modo di campeggiare: le strutture più belle

Sempre più persone cercano una soluzione per staccare la spina e godersi una vacanza a contatto con la natura. Se un tempo il classico camping era l’opzione preferita, negli ultimi anni sta crescendo la popolarità di un nuovo tipo di campeggio: il glamping. Il cosiddetto campeggio glamour indica uno stile ben preciso: si trascorrono le proprie vacanze in alcune delle strutture più belle e lussuose disponibili. Dalle case sull’albero alle yurte, fino alle roulotte Airstream, le opzioni sono davvero tantissime. Noi oggi ci concentreremo sulle strutture in assoluto migliori per regalarsi un’esperienza di questo tipo.

Cos’è il glamping e quali sono le sue caratteristiche?

Il glamping è una forma di campeggio che combina il meglio di due mondi: l’opportunità di entrare in contatto con la natura, il tutto senza dover rinunciare alle comodità di casa e al lusso. A differenza del campeggio tradizionale, che di solito prevede di piantare una tenda e dormire per terra, il glamping spesso include servizi come letti, mobili, strutture con elettricità e molto altro ancora. I siti di glamping possono essere trovati in una varietà di luoghi, da remote aree selvagge a popolari destinazioni turistiche, e in Italia negli ultimi anni si è assistito ad un vero boom di queste strutture. Sebbene ogni esperienza di glamping sia unica, ci sono alcune caratteristiche comuni a tutte le vacanze di questa tipologia. Parliamo dell’enfasi sul lusso, il comfort e la possibilità di vivere comunque una vacanza immersi nel verde. Infine, il glamping è perfetto anche per arricchire una fuga romantica con il proprio partner, e per renderla un’esperienza unica nel suo genere.

Le strutture di glamping più belle in Italia

La lista delle strutture di glamping made in Italy è davvero lunga, e include ad esempio Il Giardino Segreto in Sicilia. Questa meravigliosa opzione si trova nel cuore della Trinacria, circondata da un grande agrumeto.

La struttura offre diverse tipologie di alloggi, tutti dallo stile raffinato ed elegante, ed è quindi un must per chi desidera unire lusso e campeggio. Inoltre, molte strutture attrezzate per il glamping hanno a disposizione uno spazio per chi vuole campeggiare normalmente, e in quel caso sarà necessario portare tutto da sé. A tal proposito online ci sono alcune piattaforme ben fornite: ad esempio è possibile trovare dell’attrezzatura da campeggio disponibile su Addnature.it, per acquistare le cose indispensabili per rendere unica la propria esperienza.

Altri siti di glamping italiani piuttosto famosi sono il Relais dei Cesari a Gagnano, il campeggio di Capalbio in Toscana, le tende glamping a Bracciano, l’Atmosfera Bubble in Lucania, il Torri Saeba in Puglia e infine l’Azienda Agricola Villarè, ancora una volta in Sicilia. In conclusione, la Penisola offre davvero moltissime opzioni per chi desidera scoprire il glamping.