Giuseppe Cammarata si dimette dal ruolo di Direttore sportivo e lascia l’Akragas

Il Direttore sportivo, Giuseppe Cammarata, lascia l’Akragas e dichiara: “Ormai siamo ai titoli di coda di una stagione encomiabile e importante per la città (calcistica) di Agrigento. Purtroppo ad ogni inizio c’è una fine, da oggi non farò più parte della famiglia Akragas e comunico le mie dimissioni da Direttore Sportivo. Non posso però fare a meno di ringraziare: Il presidente Deni per la fiducia e la stima accordatami ad inizio anno, dove tutto sembrava essere svanito ed invece siamo riusciti a disputare una stagione quasi perfetta; la famiglia Veneziano che sin dal primo giorno mi ha fatto sentire uno di famiglia, la Città di Agrigento e i tifosi akragantini che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e meriterebbero di militare in categorie più importanti.Auguro alla città di Agrigento le migliori fortune calcistiche e un futuro roseo. Grazie Akragas. Ad maiora semper!”