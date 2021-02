Giunta Carmina: si dimettono due assessori. “ Libero pensiero” chiede chiarimenti sul bilancio

Salvatore Urso e Salvatore Di Dio si dimettono da assessori comunali di Porto Empedocle. “Alla base della sofferta decisione – affermano i due – c’è la non condivisione delle scelte politiche governative del M5S dopo l’uscita del presidente Conte e l’adesione al Governo Draghi ritenuto incoerente ai valori fondanti iniziali del Movimento. Coerentemente a tale scenario si è reso necessario un passo indietro dalla giunta a 5 stelle. Inoltre, sono emerse consequenziali le divergenze di vedute programmatiche sul futuro politico anche a livello locale”. In seguito alle dimissioni del vicesindaco e assessore al Bilancio , Urso , e dell’assessore ai Servizi Sociali , Di Dio , i componenti del movimento “Libero Pensiero” chiedono chiarezza sulla situazione del bilancio comunale e “sulle problematiche da affrontare a pochi mesi dalla fine di questa esperienza amministrativa- dicono-. Non entriamo nel merito delle dimissioni né tanto meno delle motivazioni che vi sarebbero a monte delle stesse – continuano – ma come cittadini crediamo sia necessario che vi sia la massima trasparenza sulle effettive prospettive per l’Ente, che come noto è stato sottoposto alle forche caudine di un doloroso dissesto, stato di default dal quale non è ancora riemerso. Per questo crediamo che bisogni accantonare ogni valutazione di opportunismo elettorale e dire, chiaramente, quale sia lo stato dell’arte. Porto Empedocle ha diritto di sapere, e ha soprattutto diritto di rinascere”