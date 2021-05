Giunta Carmina, arriva un’altra donna: è Marzia Filippazzo

La giunta comunale di Porto Empedocle è al completo. Il sindaco, Ida Carmina, ha nomina assessore allo sport Marzia Filippazzo. “Il nostro paese ha una grande tradizione in ambito sportivo- dice il primo cittadino- tanti campioni , nel passato e nel presente. Un lungo elenco che ci riempie di orgoglio . Marzia e’ stata campionessa intercontinentale di kick boxing ed ha fatto della sua passione un’attività della sua vita , coinvolgendo molti giovani empedoclini nelle sue innumerevoli intraprese e nelle sue iniziative . Quando le ho proposto di collaborarmi non ha esitato, mettendosi a disposizione della nostra citta’ con grande entusiasmo.”

Queste le parole del neo assessore: “Sono onorata per essere stata scelta dal sindaco, Ida Carmina. Pochi giorni fa è venuto a mancare mio nonno anche lui è stato assessore allo sport negli 80 , mi ha lasciato un grande vuoto ma adesso anche un grande ruolo . Non sono una politica ma sono una sportiva. So che il mandato volge al termine , ma sfrutterò al meglio tutto il tempo a disposizione.”