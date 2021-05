Centri commerciali chiusi nei weekend anche in zona gialla: azione di protestaanche al “Città dei Templi”

Centri e gallerie commerciali non apriranno nel weekend e nei festivi in zona gialla: il governo ha fatto dietrofront, scatenando la rabbia di tutta la categoria. Nella prima bozza del decreto era stata anticipata l’apertura ma nel definito è “sparita” la riapertura dei centri commerciali nei festivi e prefestivi in zona gialla, inizialmente prevista per il 15 maggio. Il consiglio nazionale dei centri commerciali ha organizzato un’iniziativa di protesta e anche la direzione del centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento ha invitato i responsabili dei negozi presenti nella struttura ad aderire abbassando per qualche minuto le saracinesche dei punti vendita alle 11.00 di martedì 11 maggio prossimo. In questi minuti , attraverso la filo diffusione della galleria, verrà letto un comunicato che spiegherà alla clientela il perché delle saracinesche abbassate. La Sicilia dal prossimo 10 maggio potrebbe passare in zona gialla e i commercianti del centro commerciale non vorrebbero essere ancora penalizzati.