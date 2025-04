Con le mani affondate nella tradizione e lo sguardo proiettato verso il mondo, Giulio Bonfissuto, maestro pasticcere di Canicattì, continua a incantare con le sue creazioni che raccontano la Sicilia più autentica, bella e raffinata. In occasione della Pasqua, periodo di rinascita e di condivisione, l’artista del gusto ha voluto rivolgere un messaggio sentito a chi ogni giorno rende possibile questo sogno.

“Per noi la Pasqua ha un significato speciale – dice Bonfissuto – e desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti: clienti, amici, ma soprattutto ai miei straordinari ragazzi, che ogni giorno condividono con me un sogno fatto di dolcezza, bellezza e orgoglio. Grazie per il vostro lavoro, la passione instancabile e la dedizione autentica. Insieme stiamo portando l’eleganza della Sicilia nel mondo.** Buona Pasqua a tutti, con il cuore.**”

Un messaggio che è più di un semplice augurio: è la dichiarazione d’amore di un uomo verso il proprio mestiere e verso la sua terra. Le sue uova pasquali artigianali, veri gioielli di pasticceria, ne sono la prova: ricoperte di pistacchi, frutti rossi e cioccolati pregiati, sono simboli di un’eccellenza che non conosce confini.

Nel laboratorio Bonfissuto, ogni dettaglio è curato con attenzione maniacale, e dietro ogni dolce c’è una squadra affiatata, unita da un sogno comune: raccontare la Sicilia attraverso i suoi sapori più puri. Un racconto che a Pasqua si fa ancora più dolce, più intenso, più vero.

