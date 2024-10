Il giudice del tribunale di Agrigento, Andrea Terranova ha disposto una perizia psichiatrica su Domenico Quaranta, 51 anni, di Favara, finito a processo, insieme a un altro favarese, Francesco Geraci, 47 anni, con l’accusa di avere danneggiato con dell’ossido di zinco, sostanza chimica simile alla vernice rossa, la marna bianca della Scala dei Turchi di Realmonte. L’episodio risale ai primi giorni di gennaio del 2022.

A chiedere al giudice di disporre accertamenti sulla capacità di intendere e volere dell’imputato è stato il difensore di Quaranta, l’avvocato Antonella Carlino. In passato al favarese, infatti, è stato riconosciuto un vizio parziale di mente tant’è che la sua condanna per gli attentati terroristici alla metropolitana di Milano è stata ridotta a 16 anni. Il giudice ha nominato quale perito la psicoterapeuta Irene Grado che giurerà in aula il 28 ottobre.

Geraci è assistito dall’avvocato Salvatore Cusumano. Quaranta e l’amico-complice, erano stati denunciati dai carabinieri di Agrigento e Realmonte per danneggiamento di bene avente valore paesaggistico, dopo il raid alla Scala dei Turchi. Ad agire materialmente sarebbe stato Quaranta mentre Geraci avrebbe fatto da autista del furgone Ford Transit e da “palo”.