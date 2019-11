Giro di tangenti negli appalti da milioni di euro per riparare le buche: 9 arresti

La Guardia di finanza ha arrestato 9 persone nell’ambito di un’indagine per corruzione sull’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati dal locale compartimento dell’Anas, nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde.

Si tratta del terzo capitolo nell’inchiesta ‘Buche d’Oro’ sui lavori di rifacimento delle strade della Sicilia orientale, per milioni di euro. I militari del nucleo di Polizia economico finanzia di Catania hanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip che ha disposto il carcere per sei persone e i domiciliari per altre tre.

Il 20 settembre scorso, i finanzieri avevano sorpreso un imprenditore mentre consegnava una mazzetta da diecimila euro a due funzionari, all’interno degli uffici dell’Anas, i soldi erano anche per il loro dirigente. Dopo essere finiti in manette, hanno subito confessato. A casa di un funzionario c’erano 40.000 euro in contanti.