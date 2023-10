Il pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò al processo, in corso davanti al Gup del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, ha chiesto tre condanne, a pene comprese fra un anno e 3 anni e 4 mesi di reclusione, per gli imputati del troncone abbreviato, su un presunto giro di cocaina, spacciata soprattutto a Canicattì e Favara.

Chiesta la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione per Vincenzo Mantione, 50 anni, di Canicattì; 2 anni per Angelo Cipollina, 23 anni, di Canicattì e 1 anno per Rosario Domante, 29 anni, di Favara. Il 18 dicembre si torna in aula per la sentenza. Nella stessa inchiesta furono coinvolte altre persone: in 9 sono attualmente sotto processo col rito ordinario.