Immobili abbandonati e disabitati da tempo, nel centro storico di Agrigento, sono diventati rifugio di senzatetto, verosimilmente migranti, o forse no. Si tratta di abitazioni fatiscenti, alcune delle quali pericolanti. Due i casi accertati negli ultimi giorni. I proprietari agrigentini, dopo la scoperta dei segni di bivacco, hanno chiamato la polizia.

In una delle case all’interno c’erano frutta e indumenti ed è certo che qualcuno la utilizzasse giornalmente. Ed il tutto nonostante il proprietario aveva fatto eseguire un intervento di riparazione per richiudere la porta d’ingresso della casa già occupata abusivamente in passato. Ma i responsabili per intrufolarsi, questa volta, hanno forzato una finestra.

Gli agenti delle Volanti hanno eseguito i sopralluoghi di rito e alla fine è stata notiziata la Procura della Repubblica. Sono state avviate le indagini per provare a risalire agli occupanti. Una volta identificati rischiano la denuncia a piede libero per il reato di invasione di terreni ed edifici.