Giro di Sicilia, La Gaipa: “Protagonisti per due tappe i luoghi del Distretto”

«Il Giro di Sicilia 2022, toccherà per ben due tappe il Distretto Turistico Valle dei Templi, che ancora una volta potrà mostrare attraverso le immagini televisive tutte le bellezze del territorio. Realmonte, Palma di Montechiaro e Caltanissetta, ma anche Butera, Porto Empedocle, Riesi e Gela, saranno tra le protagoniste della gara ciclistica, ritenuta anche dagli organizzatori un gustoso antipasto del Giro d’Italia. Il 13 e a 14 aprile seguiremo con grandissima partecipazione il primo percorso di 152 km da Palma a Caltanissetta e, il giorno dopo, quello di 171 km che da Realmonte raggiungerà Piazza Armerina. Un plauso va alla Regione Siciliana e all’Assessorato regionale dello Sport che si sono impegnati con grande determinazione per riportare in vita questa antica corsa.» Così l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, sul Giro di Sicilia 2022 presentato ieri a Palermo.