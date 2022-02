Covid in Sicilia, altri 5.504 casi. L’Isola prima per nuovi positivi

Sono 5.504 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 37.623 tamponi processati, e l’indice di positività è sceso al 14,6% (ieri era al 15,9%). Ieri erano stati 5.594 i nuovi positivi. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute di sabato 19 febbraio.

L’Isola è prima sia per attuali casi positivi, che per contagiati in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 99, due in più rispetto a ieri.

Attualmente ci sono 248.459 positivi al Covid in Sicilia, il numero più alto d’Italia, di cui 1.288 ricoverati in ospedale in regime ordinario, 99 in terapia intensiva e 247.171 in isolamento domiciliare.

I nuovi casi nelle nove province siciliane: Palermo 1.144, Catania 1.196, Messina 1.175, Siracusa 623, Trapani 345, Ragusa 419, Caltanissetta 304, Agrigento 358, Enna 92.