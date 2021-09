Giro di Sicilia, Galati: “Una straordinaria occasione di visibilità”.

Con l’arrivo in volata in corso Umberto, a Licata, è iniziato oggi il “Giro di Sicilia 2021” di ciclismo. Si è imposto allo sprint il colombiano Molano. Col gruppo sono arrivati Nibali e Froome, straordinari campioni presenti al giro.

E le telecamere di Raisport hanno esaltato, grazie anche alle immagini riprese dall’elicottero, le bellezze paesaggistiche e architettoniche di Licata.

“Si tratta – è il commento del sindaco Pino Galanti – di una straordinaria occasione di visibilità per la nostra città, che per una volta è finita in televisione per un evento positivo, internazionale. Abbiamo voluto fortemente questo evento, e lo abbiamo ottenuto perché presenti nelle opportune sedi a livello regionale”.

“Licata merita – conclude il sindaco Galanti – occasioni come questa. E’ città ricchissima di storia, di cultura e di tradizione, perciò ringraziamo gli organizzatori del Giro di Sicilia che ci hanno dato la possibilità di mostrare al mondo le potenzialità di questa terra”.