Giro di prostituzione, chieste 5 condanne

Il pubblico ministero Sara Varazi ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di cinque imputati coinvolti nell’inchiesta scaturita dall’operazione “Semiramide”, che ipotizza un giro di prostituzione, tra Licata e Reggio Calabria.

Chiesta la condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione per Gicu Radu, 42 anni; 9 anni per Julian Bobeica, 33 anni, originario della Romania, e Alessandru Hornet Razvan, 34 anni, anche lui originario della Romania; 7 anni e 6 mesi per Alessandro Polimeni, 42 anni, di Reggio Calabria, e 3 anni e 6 mesi per Laura Enache, 32 anni.

Il processo è in corso di svolgimento davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. L’operazione risale al 2011. i reati contestati a vario titolo sono associazione a delinquere, induzione e sfruttamento della prostituzione. Si torna in aula il 30 settembre.