Giro di droga, rigettato arresto di tre indagati

Rigettate le richieste d’arresto per altri tre indagati, coinvolti nell’inchiesta “Fish and drug”, su un presunto giro di spaccio di droga nella provincia agrigentina.

Il Tribunale del Riesame non ha accolto l’appello del pubblico ministero Sara Varazi, che chiedeva di annullare l’ordinanza del Gip del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano disponendo la custodia in carcere per Salvatore Volpe, 56 anni, di Realmonte, Andrea Terrana, 22 anni, di Porto Empedocle, e Cristian Terrana, 29 anni, di Raffadali.

Accolte le tesi dei difensori, l’avvocato Davide Casà, e Teresa Balsamo. Sono 48, in tutto, gli indagati. Nelle prossime ore è attesa la decisione per altre posizioni.