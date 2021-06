Girgenti acque. Tante case, tante idee: “Auspicabile scatto d’orgoglio dai massimi rappresentanti cittadini”

Intervento dell’associazione Tante case, tante idee sul “terremoto” Girgenti acque. “Dalle cronache apprendiamo- dice il presidente, Domenico Vecchio- che dietro la chiara inefficienza del servizio di approvvigionamento idrico ad Agrigento, a fronte di costi senza uguali nel Paese, ci sarebbe un sistema malato e corrotto, ben organizzato e d’alto livello che, oltre le inefficienze sopra dette, avrebbe provocato gravi danni ambientali e la sistematica distruzione, per mancanza di regolari ripristini come da normative comunali, di parti considerevoli delle strade cittadine. La nostra associazione- continua la nota- così come tutti i cittadini, si configurerebbero così oggettivamente parte lesa. Proprio per questo, come auspicato dagli stessi organi inquirenti, chiediamo ai Comuni della Provincia, ma soprattutto al Comune di Agrigento, la costituzione come parte civile negli eventuali procedimenti verso chi avrebbe ordito, per interessi personali, contro l’intera Comunità civile, costringendola a “patire la sete”, truffandola con costi non dovuti, danneggiandola economicamente e moralmente. Nel rivolgere un plauso per l’intervento all’autorità giudiziaria di Agrigento, all’Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia che intervengono e fanno chiarezza su Girgenti Acque- conclude Vecchio- ci aspettiamo finalmente uno scatto d’orgoglio da parte dei massimi rappresentanti a livello cittadino, per non lasciare soli singoli soggetti o le associazioni, già profondamente penalizzati ed umiliati negli ultimi decenni”.