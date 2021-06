Germania, Brasile e non solo: ecco le principali sfidanti della Francia ai Mondiali del 2022

Manca ancora un anno e mezzo, ma c’è chi sogna quella coppa già da molto tempo. I prossimi Mondiali non si svolgeranno in estate, ma si giocheranno da novembre a dicembre, in Qatar. Le eccessive temperature che si registrano a giugno e a luglio da quelle parti avrebbero minato indubbiamente lo spettacolo generale. L’ultima edizione del 2018 non è stata manchevole di sorprese: la Germania, detentrice del trofeo, è uscita ai gironi così come è successo a Italia e Spagna rispettivamente nel 2010 e nel 2014, da campioni in carica. I più burloni immaginano già un tonfo della Francia l’anno prossimo, ma la qualità della rosa transalpina è tale che sinceramente uno scenario del genere apparirebbe alquanto improbabile anche per le quote sui match e i tornei di calcio. I “Bleus” potrebbero persino risultare tra i favoriti.

La Germania deve riscattarsi dopo la delusione in Russia. I tedeschi non si sono mai distinti per un reparto offensivo particolarmente notevole, ma la rosa rimane comunque di tutto rispetto. Neuer è ancora oggi tra i migliori portieri del mondo, Toni Kroos e Gundogan possono fare la differenza a centrocampo. In avanti le responsabilità sono quasi tutte di Timo Werner, bomber del Chelsea fresco vincitore della Champions League. Occhio anche a Robin Gosens: il laterale dell’Atalanta ha il vizio del goal e attende la consacrazione definitiva con la sua nazionale. La Germania non aveva fatto bene nemmeno nella prima edizione della Nations League, venendo ripescata nella Lega A per una modifica al regolamento, nonostante fosse retrocessa. C’è da rialzare la testa.

Chi ha vissuto gli anni ’90 si chiederà quanto potrà incidere invece il Brasile. Si tratta pur sempre della nazionale che ha vinto più Mondiali di tutti, ben 5. Tuttavia l’ultimo successo iridato della Seleção risale addirittura al 2002, cioè a 20 anni fa, quando la stella verdeoro per eccellenza era Ronaldo. Oggi dovrebbe essere Neymar a fare le fortune del Brasile, che però ha dimostrato di poter raggiungere risultati importanti anche senza di lui, come nella Coppa America vinta nel 2019. Non stuzzica troppo la Spagna: le “Furie Rosse” hanno terminato già da un po’ il ciclo che le portò a vincere un Mondiale e due Europei. A livello giovanile sono arrivate un po’ di soddisfazioni, ma la nazionale maggiore sta arrancando.

E l’Italia? Gli azzurri non possono permettersi di non qualificarsi dopo il tracollo del 2017, quando la squadra allenata di Ventura fu eliminata dalla Svezia ai playoff. Mancini si sta comportando benissimo nelle gare di qualificazione: finora ha vinto tutte le partite, anche quelle relative all’accesso agli Europei. La rosa azzurra è molto più equilibrata rispetto a qualche anno fa e vede le sue stelle in Donnarumma, Barella e Insigne. Manca però il bomber, il finalizzatore assoluto che fatica ad essere individuato in Ciro Immobile.

Da valutare ancora il Belgio, che benché primo nel ranking FIFA non ha ancora sollevato nessun trofeo in questi anni. Insomma, anche se c’è ancora quell’anno e mezzo a separarci dai prossimi Mondiali, la competitività sembra assicurata. Sono tante le formazioni che sognano da anni una riscossa: Argentina, Olanda, Inghilterra. L’ultima volta abbiamo assistito alla favola della Croazia. Nel 2022 potrebbe toccare anche a noi.