Girgenti acque. Pd: “Si faccia chiarezza su Ati, gestori e commissariamenti”

”L’acqua pubblica è un tema che è sempre stato caro al Partito Democratico e al sottoscritto in particolare che nel 2015 è stato relatore all’Ars del ddl sulla disciplina delle risorse idriche in Sicilia. Ciò che sta venendo fuori dall’indagine ‘Waterloo’ della Procura di Agrigento e che coinvolge Girgenti Acque è perciò particolarmente grave”. Lo afferma il segretario del Partito Democratico siciliano, Anthony Barbagallo.

“L’affidamento ai privati di un servizio pubblico – prosegue – usato per interessi di altra natura, costi elevati in bolletta a fronte di una erogazione scarsa se non inesistente. Ci preoccupa pure il grave ritardo nell’esecuzione delle disposizioni della legge sull’acqua”.

“Ritardi consistenti, commissariamenti mancati e scarso controllo sulle Ati e i gestori da parte della Regione e del Governo Musumeci: sono questi i punti su cui il PD chiede chiarezza in ogni sede chiedendo sin da ora che questo argomento sia – conclude – al centro di un dibattito a Sala d’Ercole, luogo in cui il Governo dovrà fornire adeguate spiegazioni”.