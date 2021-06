Covid, la Sicilia al secondo posto per numero di contagi

Sono 119 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, (ieri erano 158) su 16.962 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,7% ieri era allo 1,3%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia.

Emerge dal bollettino giornaliero diffuso dal Ministero della Salute, oggi giovedì 24 giugno. La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo 17, Catania 42, Messina 13, Siracusa 5, Trapani 8, Ragusa 5, Agrigento 7, Caltanissetta 9, Enna 13.

Le vittime sono 6 e il totale dei morti è 5.957. Il numero degli attuali positivi è di 4.753 con una diminuzione di 155 casi. I guariti sono 268. Negli ospedali i ricoverati sono 212, 19 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 27, due in più di ieri.