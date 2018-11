Girgenti Acque, Lombardo relaziona all’ARS: gestione arrogante e incompetente

Claudio Lombardo di MareAmico è stato invitato a relazionale alla IV Commissione AR S presieduta dalla parlamentare Giusy Savarino.

Ecco la dichiarazione dell’associazione Mareamico Agrigento: “Si è trattato di un appuntamento importante, dedicato proprio al caso di Girgenti Acque – ha dichiarato Claudio Lombardo, presidente di Mareamico – Nella mia breve relazione ho preso atto favorevolmente della risoluzione che sta per avvenire ed ho fatto un breve excursus sui danni causati da Girgenti Acque in questi anni a carico dell’a mbiente e soprattutto al nostro mare.