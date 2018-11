Girgenti Acque, il Cda accoglie dimissioni di Marco Campione

Adesso è ufficiale. Marco Campione non è più a capo di Girgenti Acque. Il terremoto che ha travolto l’azienda che gestisce il servizio idrico in provincia non si arresta. Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi oggi pomeriggio, ha accolto le dimissioni del Presidente Marco Campione ringraziandolo per l’operato svolto e ha provveduto a nominare presidente pro-tempore l’Avvocato Diego Galluzzo, fino alla data della prossima Assemblea dei Soci, convocata per il prossimo 03 Dicembre 2018.

Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento di interdittiva antimafia, disposta dal prefetto di Agrigento, Dario Caputo.

Il provvedimento determina la revoca degli affidamenti, il blocco delle gare in corso e l’affidamento della gestione acque e dei depuratori a un commissario.

La società a gennaio scorso finì sotto i riflettori per un’indagine della procura di Agrigento. Tutti dentro come l’aveva definita il nostro giornale (Leggi anche). L’inchiesta coinvolse 73 persone tra cui il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella, l’ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, l’ex presidente della Regione, deputati ed ex deputati, politici agrigentini, dirigenti pubblici, avvocati e perfino giornalisti. Agli indagati vennero contestati anche truffa, corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale.

Domani potrebbe consumarsi il terzo passaggio di questa vicenda.

Si terrà infatti l’assemblea dell’Ati idrico di Agrigento, convocata dalla sua presidente, Francesca Valenti. Punto all’ordine del giorno la risoluzione per inadempienza da notificare a Girgenti acque.

L’assemblea deve chiudere l’iter avviato il 27 Aprile scorso, quando decise di risolvere il contratto con il gestore del servizio idrico integrato.