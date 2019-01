Giovedì triangolare a Marsala per la Seap Aragona

La Seap Pallavolo Aragona sarà impegnata giovedì prossimo, 24 gennaio, al palasport di Marsala, in un triangolare con formazioni di categoria superiore. L’obiettivo è quello di tenere altissima la concentrazione e di migliorare ulteriormente la condizione atletica in vista della ripresa del campionato in programma il prossimo 2 febbraio con la sfida contro la Nemesi Stabia, alle ore 15.30, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.

Al triangolare parteciperanno la locale formazione della Sigel Marsala che milita in serie A2 e la PVT Modica di serie B1. Di seguito il programma del triangolare con gli orari degli incontri:

Seap Aragona – PVT Modica ore 17

Sigel Marsala – PVT Modica ore 19

Sigel Marsala – Seap Aragona ore 21

Tutte le partite si giocheranno al meglio dei 2 set su 3.