Olimpica Akragas, ancora un test con il Pro Favara

L’Olimpica Akragas domani, giovedì 24 gennaio, giocherà un’amichevole non ufficiale contro la Pro Favara, formazione che milita nel campionato di Eccellenza, girone A. La gara si disputerà allo stadio Esseneto di Agrigento, con inizio alle ore 15 e l’ingresso sarà libero in tribuna coperta. Il test-match servirà ad entrambe le squadre per tenere alta la concentrazione e per provare schemi e uomini, in vista dei rispettivi impegni di campionato. I biancoazzurri di mister Giovanni Falsone, domenica prossima, saranno di scena sul campo del Vallelunga per la quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A. La partita è in programma alle ore 15.