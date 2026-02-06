Al Palacongressi di Agrigento il giornalismo ha incontrato la scuola, e lo ha fatto nel modo più autentico: attraverso il confronto diretto, il dialogo, le domande scomode. Protagonista dell’incontro è stato Giovanni Floris, ospite del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”, guidato dalla dirigente scolastica Marika Helga Gatto, in un appuntamento che ha confermato la centralità della formazione culturale come strumento di lettura del presente.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Agrigento e dell’Ente Parco Valle dei Templi, ha preso le mosse dal libro Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà, saggio edito da Solferino in cui Floris utilizza la lente ironica e rivelatrice dei cinepanettoni per raccontare vizi, virtù e contraddizioni del carattere nazionale. Un’analisi pungente e mai banale, capace di intrecciare cultura popolare e riflessione civile, restituendo uno spaccato lucido del nostro tempo.

L’incontro con l’autore, da sempre elemento identitario del percorso formativo del Liceo “Empedocle”, ha coinvolto non solo studenti e studentesse ma anche le famiglie, che hanno risposto con partecipazione e interesse, condividendo un’esperienza che ha unito crescita culturale e dimensione educativa. Un segnale forte di comunità scolastica viva, aperta, capace di fare rete attorno ai temi della conoscenza e della cittadinanza attiva.

A dare ritmo e sostanza al dibattito sono stati soprattutto gli studenti, protagonisti di interventi puntuali e domande profonde, che hanno messo in evidenza spirito critico, consapevolezza e maturità nel confronto con una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano e internazionale. Dalla funzione della scuola nella società contemporanea alla meritocrazia, dall’impatto delle nuove tecnologie sul linguaggio scritto e parlato fino al valore dell’impegno civile dei giovani, i temi affrontati hanno aperto squarci di riflessione che hanno coinvolto l’intera platea.

«Il pluralismo culturale, i valori della democrazia e della Costituzione rappresentano da sempre il fondamento su cui basiamo ogni giorno il nostro lavoro nelle aule scolastiche. Confrontarci su questi temi con un ospite d’eccezione è stata un’opportunità preziosa», ha dichiarato la dirigente scolastica Marika Helga Gatto, ringraziando Giovanni Floris per la disponibilità e per aver offerto agli studenti e alla città di Agrigento un momento di autentica crescita civile e culturale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp