Giovanni Di Caro è il nuovo capogruppo del M5S all’Ars

È Giovanni Di Caro il nuovo capogruppo del Movimento cinque stelle all’Ars. Secondo la consueta turnazione interna al gruppo, scatta l’avvicendamento alla guida della pattuglia di deputati pentastellati a Palazzo dei Normanni. A partire dal primo gennaio del prossimo anno a coordinare i parlamentari all’Ars sara’ il deputato favarese, con la collaborazione di Gianina Ciancio, eletta vicecapogruppo. Di Caro, di 46 anni, subentra a Giorgio Pasqua. Ingegnere informatico, sposato, due figli, il nuovo capogruppo M5s e’ stato eletto nel collegio di Agrigento ed e’ al suo primo mandato. È vice presidente della commissione Cultura, lavoro e formazione dell’Ars. “Ringrazio Il collega Giorgio Pasqua – afferma Di Caro – per come ha portato avanti il delicato compito in un periodo non certo tranquillo per il nostro gruppo e per la nazione intera. Siamo la prima forza politica di questo palazzo e, pertanto, sentiamo enormemente il dovere di portare dentro alle istituzioni le istanze dei cittadini che ci hanno chiamati a rappresentarli e spero di dare il mio contributo affinche’ questo possa continuare ad accadere sempre piu’ spesso e sempre meglio”. “Ringrazio di cuore – dice Pasqua – i miei 14 colleghi che, in questo anno difficile, hanno collaborato nel migliore dei modi, mostrando unita’ di intenti ed attaccamento al Movimento 5 Stelle. Giovanni e’ la persona giusta per condurre il gruppo parlamentare con nuovo slancio della iniziativa politica ed a lui va il mio in bocca al lupo, oltre alla collaborazione che non gli faro’ mancare”.