Droga per il Capodanno. Trovati con ovuli di cocaina ed eroina, scattano due arresti

Colpo grosso nel contrasto allo smercio di droga dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, e della Stazione di Agrigento, coordinati dal capitano Marco La Rovere. Eseguiti quattro arresti per spaccio nel giro di due giorni.

Dopo la cattura di un tunisino e un algerino “beccati” dalle parti di Porta di Ponte, con 200 grammi di hashish, adesso l’arresto di due nigeriani, di 40 e 29 anni, residenti in via XXV Aprile, ad Agrigento.

La scoperta del grosso carico di stupefacenti nel corso di una perquisizione domiciliare, nell’abitazione dei due immigrati, i militari dell’Arma hanno scovato, e sequestrato 350 grammi, tra eroina e cocaina in ovuli.

Su ordine della Procura della Repubblica di Agrigento sono stati rinchiusi nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.