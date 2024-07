Fabrizio La Gaipa: “La Nomina di Cirillo Rassicurante per la Crisi Idrica”



Agrigento – Giovanni Cirillo, attuale sindaco di Montallegro, è stato nominato il nuovo presidente di Ati, Giovanni Cirillo è il Nuovo Presidente ATI Ambito Territoriale Idrico. A maggioranza dei sindaci è stato eletto presidente, con 21 voti su 40, il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo, con 2 voti in più del sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, presidente uscente. Il vice presidente dell’Ati, e componente territoriale in rappresentanza del Belice, è il sindaco di Menfi, Vito Clemente, che su 40 voti potenziali ne ha ottenuti 39. L’altro è stato destinato al sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca. Giovanni Cirillo afferma: “In questo momento di crisi idrica c’è bisogno di un cambio di rotta. Innanzitutto dobbiamo utilizzare le somme finanziate e destinate al rifacimento della rete idrica territoriale, individuare i pozzi presenti sul territorio agrigentino in modo da cercare di superare questa crisi di siccità e, non per ultimo, fare il punto sulla gestione idrica di Aica ad oggi poco efficace per tutti gli utenti che pagano un servizio molto scadente”.

La nomina di Cirillo è stata accolta positivamente da diverse figure istituzionali. Fabrizio La Gaipa, amministratore delegato del Distretto Turistico Valle dei Templi, ha descritto la scelta come una “decisione responsabile e confortante in un momento così difficile per l’intero comparto turistico”. La Gaipa ha sottolineato l’importanza della nomina di Cirillo, che è anche vicepresidente della DMO Distretto Turistico e membro del Consiglio direttivo presieduto dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

“La nomina del nostro vicepresidente alla guida dell’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento è una notizia che dà fiducia al settore, attualmente in grave difficoltà a causa della crisi idrica,” ha affermato La Gaipa. “Le linee programmatiche presentate al momento della sua nomina evidenziano l’intenzione di migliorare la gestione e la rifunzionalizzazione della rete idrica, oltre a rivedere le tariffe imposte alle famiglie e alle imprese, che sono certamente troppo elevate rispetto alla qualità del servizio fornito oggi.”

La situazione idrica in Sicilia è sempre stata complessa, e la nomina di Cirillo rappresenta un cambiamento importante in un momento critico per la regione. Sarà interessante osservare come la nuova presidenza affronterà le sfide legate all’acqua e quali strategie verranno adottate per migliorare l’efficienza e l’accessibilità del servizio idrico. (FOTO ARCHIVIO)