Dalla Versilia alla Valle dei Templi. Dopo le nozze il 12 luglio scorso a Forte dei Marmi in Versilia, Clizia Incorvaia e il marito Paolo Ciavarro hanno deciso di trascorrere la luna di miele in Sicilia con tappa obbligata ad Agrigento per la cena spettacolo allo Stelai il locale che si affaccia sulla Valle dei templi diventato presto meta preferita da tanti personaggi del cinema e della televisione. Ieri sera Paolo Ciavarro incantato dal luogo lo ha definito “una meravigliosa cornice”. Una serata sold out quella di ieri con tanti turisti tra cui una comitiva della Norvegia. (Eugenio Cairone)

