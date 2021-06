Giovanni Biondo lascia l’Akragas

Il centrocampo dell’Akragas, Giovanni Biondo, lascia i biancazzurri. L’annuncio è stato dato dallo stesso calciatore sulla propria pagina Facebook: “Bisogna metterci sempre la faccia in ogni occasione sia positive che negative,e questo finale sicuramente è stato di quelli negativi, di quelli che non ti aspetti, di quelli che ti fanno male e che non avresti mai voluto…per questo c’è molta delusione e amarezza però in un anno complicato e pieno di difficoltà sono stati fatti tanti sacrifici da parte di tutti e non è mai mancato l’impegno, la voglia e l’attaccamento a questa maglia…voglio ringraziare chi c’è stato sempre vicino a sostenerci anche fino all’ultimo momento, voglio ringraziare anche chi ci ha criticato senza sapere nulla sul lavoro che questa squadra ha sempre fatto (soprattutto nel periodo dello stop) ma ci sta anche le critiche aiutano a crescere. Grazie ai miei compagni,allo staff,alla società per questo anno passato insieme e grazie alla città di Agrigento che mi ha trattato come meglio non si potrebbe, ho trovato tanti amici che porterò sempre nel mio cuore comunque vada, perché non si sa quel che sarà ma in ogni caso sappiate che avrete sempre un grande tifoso a fare il tifo per voi e ad augurarvi le migliore fortune che questa piazza e tifoseria meritano. Forse ci rivedremo e continueremo a combattere insieme o forse no,ma nel frattempo”.