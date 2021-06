Ad Agrigento si allungano i turni: c’è chi attende da venti giorni l’erogazione dell’acqua

Carenza di risorsa idrica nell’invaso Fanaco e questo sta causando disagi con turni allungati in diverse zone della provincia, anche di una settimana e in alcuni casi addirittura venti.

In via Boris Giuliano, nella zona di Cannatello, ad Agrigento, un residente ha scritto alla redazione di AgrigentoOggi per segnalare che “l’acqua non viene erogata da venti giorni. Abbiamo segnalato le nostre difficoltà telefonicamente – scrive il cittadino- ma nulla è cambiato”. Nei giorni scorsi, la gestione commissariale del servizio idrico, ha scritto alle istituzioni preannunciando difficoltà proprio nell’erogazione dei turni idrici a causa della carenza di risorsa idrica nell’invaso del Fanaco.