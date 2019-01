Giovanni Amoroso la lotta contro la droga bisogna denunciare basta con l’omertà

È un tema purtroppo ancora attuale di cui si parla molto poco. Nel 2016 per l’uso di eroina sono morti 266 ragazzi, il problema è ancora vivo e forse bisognerebbe parlarne di più“.

Di droga nelle scuole non se ne parla più, i ragazzi non hanno un modello adulto a cui adeguarsi”anche perché “la droga non è una cosa dei giovani, è una cosa di tutte le età e di tutti i ceti sociali. Purtroppo è un tema che a scuola non si ha voglia di affrontare, neanche nelle piazze facciamo come gli struzzi”.

Ho notato dice Giovanni Amoroso tanti giovani che fanno uso di droga sia leggera che anche pesante da eroina Cocaina ecc…. ho incontrato vari soggetti che anche si bucano ,ho notato anche che molti genitori evitano oppure fanno finta di non di vedere x evitare di essere criticati oppure sparlati dalla gente . L’ultimo caso mi è capita quando una sera incontrai una ragazza lei mi disse io mi bucavo perché il mio ragazzo lo faceva e perché lo amavo ……

Un consiglio che vi do da padre Giovanni Amoroso “Evitate di drogarvi non serve a niente non ottenete niente dalla vita così la vostra vita si bruciera’ alla fine il vostro cervello non servirà più e voi nn sarete più nt” .Un consiglio solo che vi do Evitate di drogarvi e Denuncite