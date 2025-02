Giovanni Allevi conquista Agrigento: sold out al Teatro Pirandello e cena al Re di Girgenti

Giovanni Allevi debutta questa sera al Teatro Pirandello, con uno spettacolo che ha già fatto registrare il tutto esaurito da diversi mesi. L’attesa per l’artista è palpabile, e la città si prepara a vivere una serata indimenticabile.

Allevi è arrivato in città già ieri, con l’intenzione di godersi un po’ di relax prima del grande evento. La sua scelta per la cena è caduta sul “Re di Girgenti”, un ristorante con una vista spettacolare sulla Valle dei Templi. Qui è stato accolto con grande emozione dal titolare, Alfonso Sanfilippo, che non ha mancato di esprimere il suo entusiasmo per la visita dell’artista. “Una persona squisita”, racconta Alfonso, visibilmente emozionato nel raccontare il momento speciale condiviso con Allevi.

Il maestro ha avuto l’opportunità di degustare alcune delle prelibatezze locali, tra cui un macco di fave, del pesce fresco e un dolce che ha conquistato il palato dell’artista: un piatto di frutti di bosco accompagnato da una delicata crema pasticcera, oltre a un piatto di ombrina e cavolfiore. Un mix di tradizione e innovazione che ha ben rappresentato l’eccellenza gastronomica del ristorante.

Giovanni Allevi, emozionato dalla bellezza che lo circonda, ha condiviso una riflessione personale: “Sovrappensiero, ho scostato la tenda della camera dell’hotel ancora buia, appena giunto ieri ad Agrigento dopo un lungo viaggio. Ed ho avuto un brivido. Un’intuizione chiarissima si è materializzata nella mia mente: Socrate, Platone, Aristotele, lo spirito greco, la potenza navale di Atene, il salto nella civiltà che il genere umano ha compiuto nel V secolo a.C., la fioritura della Magna Grecia, sono fatti realmente esistiti, non solo narrati nei libri. Così come reale, potente, indistruttibile è il Tempio che risplende di sereno equilibrio in lontananza, adagiato nella valle davanti ai miei occhi, a ricordarmi che la bellezza, quando è profonda e densa di significato, riesce a lasciare un segno indelebile nel tempo.”

L’atmosfera di festa e di arte è già nell’aria, e stasera Allevi porterà la sua musica unica al Teatro Pirandello, promettendo di emozionare il pubblico con la sua classe inconfondibile.

