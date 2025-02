Per il quinto anno consecutivo, le pizze di Carmelo Pistritto sono protagoniste a Casa Sanremo, il cuore gastronomico del Festival. L’emozione e la soddisfazione di preparare prelibatezze per palati raffinati come quelli degli artisti di Sanremo non si smorzano mai, anzi, ogni anno sono sempre nuove e indescrivibili. Il 2025 si preannuncia ancora più speciale, con Carmelo che porta le sue creazioni anche quest’anno al fianco di un altro incontro memorabile: quello con il direttore artistico Paolo Conte.

Dal 2021 al 2025, Pistritto è diventato un punto di riferimento culinario a Casa Sanremo, con il suo ruolo di Responsabile dell’Area Food. La sua passione per l’arte della pizza continua a conquistare tutti, con il Festival che prende vita anche attraverso il gusto e le sue eccellenze gastronomiche. Che abbia inizio il Sanremo 2025, con una maratona di sapori e musica!

